Fortaleza vence o Flamengo no Maracanã e cola no G-6 da Séria A - TV Jangadeiro

Em jogo com polêmicas de arbitragem, o Fortaleza faz grande jogo e vence o Flamengo por 2 a 1, no Maracanã. A partida foi válida pela 16ª rodada da Série A. Com o resultado, o Leão chega a 7ª posição com 26 pontos.

A partida começou intensa, com Flamengo e Fortaleza explorando as fragilidades adversárias. Flamengo levou perigo em bolas aéreas e ocupou o campo ofensivo, enquanto Fortaleza atacou pelas costas da defesa. O primeiro gol veio de escanteio do Fortaleza, com Wesley, do Flamengo, desviando contra o próprio gol. O time de Tite manteve a estratégia de troca de passes, tornando-se mais agressivo com Matheus Gonçalves comandando o ataque. O gol do Flamengo amadureceu com um chute de Pedro no travessão e se consolidou quando ele sofreu, um pênalti muito questionado, e converteu para empatar.

O Leão do Pici voltou pressionando o Flamengo na etapa decisiva, criando melhores chances. Aos 3 minutos, Breno Lopes teve uma boa oportunidade, mas Rossi defendeu. Aos 13 minutos, Lucero finalizou por cima do gol. Aos 18 minutos, Lucero, com assistência de Pochettino, marcou para o Fortaleza, colocando a equipe em vantagem novamente.

O Fortaleza volta a campo contra o Vitória, na próxima quarta-feira, 21h30, na Arena Castelão.