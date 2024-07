Fortaleza vence mais uma no Castelão e cola no G-6 - TV Jangadeiro

O Fortaleza venceu o Juventude por 2 a 1, na Arena Castelão. O jogo foi válido pela 13ª rodada do Brasileirão Série A. Com o resultado, o Tricolor chega a 7ª posição com 20 pontos conquistados.

No início do jogo na Arena Castelão, o Juventude teve mais posse de bola, mas acabou cedendo à pressão do Fortaleza. Lucas Sasha teve a primeira chance aos oito minutos com um forte chute de fora da área, enquanto o Juventude respondeu aos 10 minutos com Jean Carlos. Aos 20 minutos, houve uma tabela entre Brítez e Breno Lopes, resultando em falta marcada após revisão do VAR, que inicialmente havia assinalado impedimento. Lucero converteu o pênalti e abriu o placar para o Fortaleza. No restante da primeira etapa, o Fortaleza continuou criando chances e nos acréscimos, Pochettino lançou Pikachu, que marcou o segundo gol, deixando o placar em 2 a 0 para o Fortaleza ao fim do primeiro tempo.