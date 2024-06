Fortaleza vence e larga na frente na decisão da Copa do Nordeste - TV Jangadeiro

Deu Leão! Fortaleza faz o dever de casa e vence o CRB no primeiro jogo da grande final da Copa do Nordeste 2024.

O jogo começou como esperado, o Fortaleza com domínio das ações e o CRB se defendendo muito bem. Jogo pegado e com muitas faltas. Poucas chances de gols. Até que aos 40′, Pochettino acelara o jogo e toca para Moisés. O Calvo foi pra cima, fez fila e abriu o placar da grande final. Oito minutos depois, Tinga cruzou e Lucero ampliou para o Leão do Pici.

No segundo tempo, o Fortaleza voltou a ser superior. Lucero perdeu duas chances cara a cara com o goleiro de Matheus Albino. Vojvoda foi mexendo na equipe e a equipe crescendo de rendimento. O time alagoano diminuiu, mas o gol de Anselmo Ramon foi anulado.

O segundo jogo da final entre Fortaleza e CRB acontece no domingo (9), às 16h30, no estádio Rei Pelé, em Alagoas.