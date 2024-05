Fortaleza terá nova linha de ônibus a partir da próxima segunda-feira nos horários de pico - TV Jangadeiro

Fortaleza contará com uma nova linha de ônibus a partir da próxima segunda-feira (27). Chamada de 1200 – Leste Oeste/Santos Dumont, a operação será feita pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) e contará com sete veículos em intervalos de 15 minutos.

A linha funcionará, inicialmente, nos dias úteis e, aos sábados, de forma sazonal, ou seja, durante o pico da manhã (6h às 7h30) e da tarde/noite (17h às 18h30).

O itinerário tem início no Cuca da Barra do Ceará, contemplando ruas do Centro, Aldeota, Papicu, retornando para o bairro sem passar pelos terminais.

Desta forma, a linha 1200 – Leste Oeste/Santos Dumont atende a uma necessidade da região dos bairros próximos à Barra do Ceará para a área da Aldeota e Papicu.

Com a nova linha, o passageiro deixa de se deslocar para os terminais Antônio Bezerra e Papicu, fazendo o seu trajeto de forma direta.

“Oferecendo esta linha, podemos reduzir a demanda de outras linhas, melhorando a lotação. Dividimos a demanda de linhas com destino semelhante, como a 092 – Antônio Bezerra / Papicu / Praia de Iracema, a 016 – Cuca Barra/Papicu e a 711 – Barra do Ceará/Cais do Porto, e agora os passageiros contam com mais uma alternativa para deslocarem-se a destinos próximos à Avenida Santos Dumont e Dom Luís”, explica Raimundo Rodrigues, presidente da Etufor.