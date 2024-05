Fortaleza tem campanha de prevenção contra doenças na tireoide neste fim de semana - TV Jangadeiro

A Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) realiza neste sábado (18) a Campanha Nacional de Esclarecimento e Avaliação da População sobre as Doenças de Tireoide. A atividade vai tirar dúvidas e oferecer atendimentos aos cidadãos.

A campanha acontecerá na Paróquia de Nossa Senhora da Glória, localizada na Avenida Oliveira Paiva, 205, no bairro Cidade dos Funcionários. Os atendimentos começam das 7h30 e vão até às 11h30. Serão atendidas até 300 pessoas.

No local, serão esclarecidas as principais dúvidas sobre o órgão, assim como as doenças relacionadas, como hipo e hipertireoidismo, além de acesso ao exame de toque no pescoço.

Se necessário, as pessoas que passarem pelo exame de toque poderão ser encaminhadas para consultas e exames clínicos em laboratórios parceiros da ação.

Com o exame pronto, a consulta de retorno será feita no Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão (CIDH).

