Fortaleza reduz casos de dengue em 60% no primeiro semestre; capital está há 11 anos sem epidemia - TV Jangadeiro

Fortaleza registrou redução de 60% nos casos de dengue no primeiro semestre de 2024, em comparação ao mesmo período em 2023. De janeiro a junho deste ano, a capital registrou 1.465 casos confirmados da doença. Neste mesmo período em 2023, foram 3.651 casos.

O resultado reflete um cenário de baixa transmissão do Aedes Aegypti, segundo informou a Secretaria Municipal da Saúde (SMS). De acordo com a pasta, uma série de ações com foco na prevenção foram realizadas pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde.

Segundo o coordenador de Vigilância em Saúde de Fortaleza, Nélio de Morais, diversos fatores têm contribuído para os resultados de controle às arboviroses no município, que está há 11 anos sem epidemia de dengue. “ É importante que a população realize, pelo menos uma vez por semana, a vistoria em seu imóvel, verificando a caixa d’água, calhas, armazenamento de água, espaços em desuso e tudo que possa propiciar criadouros”, explica

No primeiro semestre de 2024, mais de 1 milhão de visitas domiciliares foram realizadas, inspecionando possíveis focos e orientando sobre a prevenção e o controle das arboviroses.

AÇÕES NA CAPITAL

Diversas ações têm reduzido a transmissão do Aedes aegypti, de acordo com a SMS. Entre elas, a Operação Inverno, que reforça anualmente a busca de focos em áreas vulneráveis, enquanto a Operação Fronteira realiza ações integradas nos bairros limítrofes entre as cidades de Maracanaú e Caucaia, ajudando a conter casos.