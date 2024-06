Fortaleza perde no tempo regulamentar, vence CRB nos pênaltis e é tricampeão da Copa do Nordeste - TV Jangadeiro

Nos pênaltis, o Fortaleza se sagrou campeão da Copa do Nordeste 2024. Após a vitória por 2 a 0 na Arena Castelão, o Leão perdeu para o CRB por 2 a 0 no Rei Pelé e disputou o título nas penalidades.

O Tricolor teve uma baixa logo no início da partida. Aos 3 minutos, Moisés sentiu e precisou ser substituído. O jogo na etapa inicial foi equilibrado, disputado. Aos 20′, Hércules arriscou de longe, mas Matheus Albino segurou. Logo depois, Anselmo Ramon recebe livre, mas não pegou bem e mandou pra fora. Aos 26′, Pikachu, em cobrança de falta, levou perigo. Albino defendeu. Aos 39′, Alemão recebe de Léo Pereira e finaliza para grande defesa de João Ricardo. No fim da etapa, Anselmo, livre, teve chance, mas chutou fraco. Nada de gols ao fim do primeiro tempo.

O segundo tempo foi do CRB. O time da casa pressionou e saiu na frente aos 20 minutos. João Neto aproveitou a sobra e finalizou pra marcar o primeiro no jogo. E aos 41′, novamente ele, João Neto, recebeu a sobra e mandou para o fundo das redes. Com tudo igual no agregado, a decisão do título foi para os pênaltis.

Nas penalidades, Anselmo Ramon isolou a primeira cobrança e, na sequência, o Fortaleza converteu as cinco e conquistou a Copa do Nordeste pela terceira vez na história.