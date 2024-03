Fortaleza oferta 325 vagas para cursos de idioma; veja como se inscrever - TV Jangadeiro

O programa Fortaleza Bilíngue, da Prefeitura de Fortaleza, está com inscrições abertas para os cursos presenciais de abril.

Estão disponíveis 325 vagas em 12 turmas: Introdução à língua japonesa; Francês para iniciantes; Espanhol para iniciantes; Introdução à língua alemã; Francês para iniciantes; Inglês para Viagens; Let’s play: inglês com músicas; além de cinco turmas de inglês e espanhol para profissionais do turismo.

As inscrições são gratuitas e estão disponíveis no site do Fortaleza Bilíngue (https://bilingue.fortaleza.ce.gov.br/) até sexta-feira (22).

Além dos cursos presenciais, que serão ministrados na Embaixada Bilíngue, o programa disponibiliza vagas para o curso de inglês na plataforma on-line, que abrange desde o nível básico ao avançado.