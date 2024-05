Fortaleza registrou 9 mil assaltos em 2024; confira os bairros

Fortaleza registrou 8.759 assaltos entre janeiro e abril deste ano. A região com maior número de casos inclui 19 bairros de Fortaleza, como Parangaba, Vila União, Benfica, José Bonifácio e Fátima. Foram 1.421 ocorrências somente nesta área. Em média, 11 assaltos por dia. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS-CE).

Os 19 bairros são: Aeroporto, Benfica, Bom Futuro, Couto Fernandes, Damas, Demócrito Rocha, Dendê, Fátima, Itaoca, Itaperi, Jardim América, José Bonifácio, Montese, Panamericano, Parangaba, Parreão, Serrinha, Vila Peri e Vila União.

Mesmo em locais movimentados a população não se sente segura. “Eu não confio andando pela cidade. A segurança deixa muito a desejar”, relata um motociclista.

Em nota, a Polícia Militar do Ceará afirma que a área com maior registro de assaltos conta com o reforço do patrulhamento feito por policiais em serviço extra, pelo Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e pelo Comando de Policiamento de Choque (CPChoque).

📲 Confira a reportagem de Pâmela Marinho.