Fortaleza já conta com 41 paradas de ônibus equipadas com wi-fi e câmeras; 25 outras são construídas - TV Jangadeiro

Atualmente, Fortaleza conta com 41 paradas de ônibus equipadas com wi-fi e painéis que indicam a previsão de chegada dos veículos. Os novos abrigos também possuem câmeras de videomonitoramento, iluminação em led e espaço reservado para pessoas com deficiência.

Outras 25 estações estão sendo construídas pela Prefeitura de Fortaleza, por meio do programa Parada Segura. A iniciativa já está presente em 29 bairros do município.

Segundo a gestão municipal, os equipamentos foram instalados em local com maior fluxo de ônibus e ocorrências policiais.

“A Prefeitura tem implementado melhorias no transporte público para deixá-lo mais confortável e atraente para o passageiro. Implantamos o Meu Ônibus, onde o usuário pode programar suas viagens, temos o Nina, para ajudar no combate ao assédio sexual, e temos a maior conquista dos últimos tempos, que é o Passe Livre Estudantil”, comenta Raimundo Rodrigues, presidente da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).