Fortaleza goleia Sport e está na final da Copa do Nordeste 2024 - TV Jangadeiro

Na Arena de Pernambuco, o Fortaleza goleou o Sport por 4 a 1 e está pela terceira vez na final da Copa do Nordeste 2024.

O jogo começou quente. Lucero chegou com perigo, mas Pedro Lima cortou. O Sport respondeu com Romarinho. Aos 8′, Moisés bateu de fora da área, o goleiro Caíque aceitou e o Leão lerga na frente na semifinal da Copa do Nordeste. De cobertura, Moisés fez o segundo do Fortaleza na Arena de Pernambuco aos 19 minutos. Aos 22′, Hércules driblou o goleiro e marcou o terceiro do Fortaleza no jogo. No contra-ataque, Moisés fez o terceiro dele e o quarto do Leão do Pici.

No segundo tempo, o Sport se jogou ao ataque e o Tricolor aproveitando e levando bastante perigo nos lances de contra-ataque. Lucero cabeceou muito próximo ao gol aos 12′. No fim do segundo tempo, Gustavo Coutinho fez valer a lei do ex e marcou o de honra.

O Fortaleza volta na próxima quarta-feira, às 21h, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana contra o Trinidense, na Arena Castelão.