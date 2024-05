Fortaleza e mais 81 cidades do Ceará estão sob aviso de chuvas intensas até terça-feira - TV Jangadeiro

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um aviso meteorológico de perigo potencial para chuvas intensas em Fortaleza e mais 81 cidades do Ceará, válido até às 10h da terça-feira (14).

O aviso “amarelo”, que significa “perigo potencial”, tem nível dois de gravidade. A previsão é que a chuva possa gerar acúmulo de até 50 milímetros por dia e ventos de 30 a 6 km/h.

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), prevê que a chuva de terça-feira ocorra no período da manhã no litoral de Fortaleza. Já a tarde e noite a chuva se concentra no noroeste do Ceará.

Veja a lista de cidades