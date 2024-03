Fortaleza e Ceará priorizam as defesas e 1ª final termina sem gols

Quando o Fortaleza de Vojvoda (mandante da partida com a maioria da torcida a favor) anuncia uma escalação com três zagueiros e três volantes, a expectativa de jogo pouco criativo apareceu de imediato. Logo, o empate sem gols no Clássico Rei válido como jogo de ida da final do Estadual, deste sábado (30), contemplou o esperado.

A montagem da equipe leonina demonstrou mais respeito ao próprio mau momento técnico do que, necessariamente, ao entrosado time do Ceará. Assim que percebeu que poderia mais, o Tricolor se impôs com um volume de jogo amplamente maior. Mas, fazendo jus à fase, foi pouco efetivo.

Mais uma partida irreconhecível do atacante Moisés. Ele nem voltou do intervalo. Marinho entrou e ao seu modo tentou fazer um rebuliço no sistema defensivo alvinegro. Não finalizou uma vez sequer, mas amarelou Richardson, Jean Irmer e Raí Ramos. O camisa onze tirou o jogo do marasmo.

A dupla ofensiva do Ceará, formada por Aylon e Erick Pulga, se viu presa na marcação duplamente qualificada pelas trincas de zagueiros e volantes. No segundo tempo, o artilheiro da competição achou uma brecha, driblando seus marcadores e finalizando para uma bela defesa de João Ricardo.

Minutos depois, Saulo Mineiro, que entrou na vaga do apagado Facundo Barceló, ganhou na corrida dos zagueiros tricolores e entrou livre na área. O goleiro já estava “vendido”. O atacante alvinegro bateu fraco e em cima do arqueiro leonino.

Um zero a zero só poderia consagrar os bons sistemas defensivos montados por Juan Pablo Vojvoda e Vagner Mancini, que quiseram deixar o adversário com vantagem na finalíssima e conseguiram alcançar suas metas juntos, mesmo de lado opostos.