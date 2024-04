Fortaleza é a 2° capital com maior alta no valor da cesta básica do Brasil, indica Dieese - TV Jangadeiro

Em março, a cesta básica em Fortaleza aumentou 5,66%, registrando a segunda maior elevação do país. Segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), a soma dos 12 itens que compõem a cesta custa R$ 663,22.

Este é o terceiro mês consecutivo de aumento no valor da cesta básica de alimentos em Fortaleza. Em janeiro, ela custava R$ 618,32, e em fevereiro, R$ 627,67. No final de 2023, o valor era de R$ 630,38. Outras nove capitais também registraram aumento.

Tomate foi o item que mais apresentou aumento de preço em Fortaleza, com 51,54%. Em seguida, também subiu o preço da banana (4,29%), do café (4,29%) e manteiga (2,4%).

Nas cidades do Norte e do Nordeste, onde a composição da cesta é diferente, os menores valores médios foram observados em Aracaju (R$ 555,22), João Pessoa (R$ 583,23) e Recife (R$ 592,19).

SALÁRIO MÍNIMO IDEAL

O Dieese também calculou o valor do salário mínimo ideal dos brasileiros com base no custo da cesta básica mais cara do país, a de São Paulo. Segundo o departamento, o salário mínimo ideal seria de R$ 6.832,20 em março. Um valor 4,84 vezes maior que o salário mínimo atual de R$ 1.412,00.

A pesquisa considera o preceito constitucional que determina que o salário mínimo deve conseguir prover as necessidades de um trabalhador e sua família, com dois filhos, incluindo alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência.