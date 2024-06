Fortaleza atropela Palmeiras e sobe na tabela da Série A - TV Jangadeiro

Com mudanças no time titular, o Palmeiras criou a primeira chance de gol, mas Gabriel Menino teve seu chute defendido pelo goleiro João Ricardo. Em seguida, o Fortaleza aproveitou um erro do Verdão e Pikachu deu um passe para Lucero, que driblou Murilo e marcou. O Fortaleza quase ampliou com Machuca, que foi parado pelo goleiro palmeirense. Flaco López, substituto de Gabriel Menino, tentou um chute de fora da área nos acréscimos, mas sem sucesso.

O Palmeiras voltou para o segundo tempo com Raphael Veiga no lugar de Naves, mas foi o Fortaleza que marcou. Lucero fez o segundo gol logo no início, acertando o ângulo. Aos 25 minutos, Bruno Pacheco ampliou a vantagem em uma jogada individual. As substituições de Abel, incluindo Dudu e Estêvão, não foram suficientes para o Palmeiras pressionar, e a vitória do Fortaleza ficou tranquila.