Fortaleza amanhece com forte chuva nesta quarta-feira (29)

A quadra chuvosa está chegando ao fim, mas as chuvas continuam banhando o Ceará. Nesta quarta-feira (29), pré-feriado de Corpus Christi, Fortaleza amanheceu com fortes chuvas.

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), até o momento, foram contabilizados 35 milímetros de chuva no posto da Defesa Civil, enquanto o posto da Caça e Pesca registrou 24,4 mm até as 8h.

Com o grande volume de chuvas, pontos da cidade ficaram alagados, causando transtornos no trânsito e dificultando a locomoção dos pedestres. Como está a situação do seu bairro?

Esses números de precipitação são preliminares, podendo ser atualizados a qualquer momento. Segundo o relatório atual, Paracuru foi o município que mais recebeu chuvas no Ceará, com 82 mm, seguido por Fortaleza, São Gonçalo do Amarante e Guaramiranga.

A previsão da Funceme indicava que Fortaleza teria uma madrugada e início de manhã com céu parcialmente nublado e alta possibilidade de chuva isolada. Para a noite, há previsão de baixa possibilidade de chuva isolada na capital cearense, com temperaturas variando entre 26°C e 32°C.

Para o feriado, a Funceme prevê céu variando de nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Jaguaribana, Cariri e Sertão Central e Inhamuns. Nas demais macrorregiões, há baixa possibilidade de chuva isolada.