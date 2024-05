Físico da UFC desenvolve tecnologia para captar hidrôgenio verde

O Laboratório de Mecânica da Fratura e Fadiga da Universidade Federal do Ceará (UFC) desenvolveu uma tecnologia mais econômica e sustentável para a extração de hidrogênio verde. A inovação é vista como uma alternativa energética aos combustíveis fósseis, como petróleo e carvão, que contribuem para o aquecimento global.

Em sua pesquisa de doutorado, o físico Santino Loruan criou uma nova tecnologia utilizando um material chamado quitosana. Ele desenvolveu uma membrana, que funciona como um filtro especial, para ser usada em um eletrolisador. Este aparelho pega a água (H2O) e separa o hidrogênio do oxigênio. O hidrogênio, depois de separado, se transforma em gás, que pode ser usado como fonte de energia.

A membrana de quitosana é fabricada a partir da casca de camarão ou de caranguejo, um resíduo abundante no Ceará, e substitui a membrana sintética nafion, que é importada e mais cara. Ao contrário da membrana nafion, a membrana de quitosana não polui o meio ambiente quando descartada.

Na pesquisa, o eletrolisador foi acionado usando energia solar, o que tornou todo o processo ambientalmente sustentável, resultando em um “hidrogênio verde”. Ao ser produzido por energia solar, o hidrogênio se transforma em um vetor energético de fonte limpa.

A membrana de quitosana foi patenteada pela Universidade Federal do Ceará. “Nós patenteamos essa membrana. Hoje ela é um produto, uma tecnologia nacional, que entra no mercado e passa a competir com outras membranas”, afirma Enio Pontes, orientador de Santino.

A invenção será uma das inovações apresentadas na Conferência Internacional das Tecnologias das Energias Renováveis (Citer), que ocorrerá de 3 a 5 de junho, em Teresina, no Piauí.