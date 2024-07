Festival de Pratinho acontece neste fim de semana, com muita gastronomia e forró - TV Jangadeiro

Não só no período junino, mas no ano inteiro o pratinho faz parte da cultura alimentar cearense. O Festival do Pratinho, promovido pelo Mercado Alimenta CE, vai acontecer neste sábado e domingo (20 e 21 de julho).

Baião, creme de galinha, vatapá, paçoca, arroz serão os ingredientes mais exaltados neste evento que terá entrada gratuita mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. A programação vai acontecer no Complexo Cultural Estação das Artes, em Fortaleza.

Além de gastronomia, também haverá atrações musicais para o público. A solenidade de abertura do evento começa no sábado, a partir das 17h30. A apresentação da ex-Noda de Caju, Iara Pamela e Banda, esquenta o palco das 18h às 19h30. A partir das 20h, Vanessa A Cantora assume o vocal para completar a festa.

Já no domingo a programação começa a partir das 11h com atividade infantil para a criançada. Das 11h30 às 12h30, a música começa com o Forró tá Bonito para Chover. Para encerrar o festival, o forrozeiro Pavão do Acordeon se apresenta das 14h às 15h30.

Mais de 20 expositores oferecerão pratinhos para todos os gostos, dos tradicionais às releituras, incluindo opções veganas, sem glúten e sem lactose. Além dos expositores, os seis restaurantes do Mercado também preparam releituras e pratinhos especiais. Os preços variam entre R$ 10 e R$ 20.