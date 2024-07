Férias na PI terá reforço na segurança, saúde e ônibus; veja ações do festival - TV Jangadeiro

Para curtir os shows das Férias na Pi com segurança, a Prefeitura de Fortaleza divulgou o plano operacional para os dois dias de evento na Praia de Iracema, que acontece nesta sexta-feira (5) e no sábado (6).

TRÂNSITO

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) fará o controle de circulação no Aterrinho da Praia de Iracema. Ao todo, 40 agentes e orientadores do órgão executam o plano operacional a cada dia do evento.

Na sexta e no sábado, haverá restrições de estacionamento nas ruas João Cordeiro e Ildefonso Albano, entre a Av. Historiador Raimundo Girão e a Av. Beira-Mar, e na Av. Beira-Mar, entre as ruas Ildefonso Albano e João Cordeiro.

As interdições ocorrerão das 7h à 0h. A Av. Beira-Mar será bloqueada entre as ruas Ildefonso Albano e Arariús. Haverá pontos de interdição na Av. Historiador Raimundo Girão com a Rua Ildefonso Albano e na Av. Historiador Raimundo Girão com a Rua João Cordeiro. O acesso local para moradores será permitido mediante comprovante de endereço.

ÔNIBUS

A empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) terá 15 ônibus reserva nos terminais de integração de 21h até 2h da madrugada de domingo (7). Os usuários podem utilizar o transporte coletivo e usufruir da integração por meio de Bilhete Único.

Linhas que passam no entorno da Praia de Iracema

011 – Circular 1/Centro

012 – Circular 2/Centro

016 – Cuca Barra/Papicu

051 – Grande Circular I

052 – Grande Circular II

055 – Corujão/Grande Circular I

056 – Corujão/Grande Circular II

071 – Antônio Bezerra/Mucuripe

073 – Siqueira/Praia de Iracema

077 – Parangaba/Mucuripe

092 – Antônio Bezerra/Papicu/Praia de Iracema

099 – Siqueira/Mucuripe/Barão de Studart

120 – Vila do Mar/Náutico/Antônio Bezerra I

130 – Vila do Mar/Náutico/Antônio Bezerra II/SFS

711 – Barra do Ceará/Cais do Porto

752 – Caça e Pesca/Centro

901 – Dom Luís/Papicu/Centro

905 – Meireles/Centro

906 – Caça e Pesca/Serviluz/Centro

907 – Castelo Encantado/Centro

SAÚDE

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) terá nos dias do evento um Posto Médico Avançado (PMA) com 14 profissionais atendendo em uma sala de acolhimento com classificação de risco, de observação, de procedimentos e de estabilização.

SEGURANÇA

Será disponibilizada uma equipe de 180 guardas municipais para os dois dias de evento. Também serão realizadas ações de prevenção e salvamento aquático.