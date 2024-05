Feriado de Corpus Christi: o que abre e o que fecha no Ceará? - TV Jangadeiro

A Igreja Católica comemora nesta quinta-feira (30) o feriado de Corpus Christi, celebrando o sacramento da eucaristia. Devido ao feriado, aqueles que esperavam utilizar algum serviço devem ficar atentos aos horários especiais.

🛍️ Lojas e comércio: o Sindicato dos Comerciários de Fortaleza e Região informou que a data será feriado facultativo para o comércio de Fortaleza. Porém, lojas do centro da cidade devem funcionar normalmente ou com horário reduzido.

🏦 Bancos, correios e lotéricas: estarão fechados durante essa quinta-feira, mas vão funcionar normalmente no dia seguinte.

🚌 Transporte público estará circulando com frota parcial, mas na sexta-feira retoma a normalidade. No VLTs, as linhas Sul, Oeste e Nordeste iniciam o funcionamento em horário normal e encerram as atividades mais cedo que o habitual. Não haverá operação no VLT de Sobral e no VLT do Cariri.

✅ Supermercados, farmácias, postos de combustíveis, shoppings, hospitais e supermercados funcionam normalmente.

Servidores públicos estaduais e municipais terão ponto facultativo na sexta-feira (31), após o feriado de Corpus Christi, segundo anunciaram o governador Elmano de Freitas e o prefeito José Sarto. Os decretos, no entanto, não afetam o funcionamento dos serviços essenciais.