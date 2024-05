Explosão de transformador deixa municípios do Ceará sem energia - TV Jangadeiro

Um transformador de energia elétrica, localizado na subestação Sobral 02, explodiu na noite desta segunda-feira (13). O acidente causou um apagão em diversas cidades da região norte do Ceará.

Devido ao desligamento na subestação, situada na estrada que liga Sobral a Santana do Acaraú, de responsabilidade da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), parte dos clientes dos municípios da região norte do estado foram afetados. Em nota da Enel Distribuição Ceará, não foram especificadas as cidades teriam sido atingidas pelo apagão.

A Enel esclareceu que “a ocorrência durou cerca de 45 minutos e o fornecimento foi completamente normalizado às 23h29”. A companhia não informou o motivo da explosão e segue investigando as causas.