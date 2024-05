Evandro Leitão promete acabar com a Taxa do Lixo: "será nosso primeiro ato" - TV Jangadeiro

O pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, deputado estadual Evandro Leitão (PT), afirmou que seu primeiro ato como prefeito, caso seja eleito, será acabar com a Taxa do Lixo. A declaração foi dada em entrevista à rádio Jangadeiro BandNews FM 101.7, nesta quinta-feira (9).

💬 “Nós iremos acabar com a taxa do lixo. Taxa do lixo não é obrigatória. A lei federal diz que tem que ter sustentabilidade econômica. Ter sustentabilidade econômica não é criar taxa. Se nós temos problemas orçamentários dentro da Prefeitura, não podemos colocar nas costas do contribuinte mais uma taxa. Nosso primeiro ato será enviar para Câmara Municipal uma mensagem acabando com a taxa do lixo”, prometeu Evandro.

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) também criticou a falta de autonomia das 12 Secretarias Regionais de Fortaleza. Segundo ele, elas funcionam hoje como “cabides de emprego”.

💬 “Temos 12 regionais que funcionam hoje como cabides de emprego. Temos 12 regionais que não têm autonomia, não têm orçamento. Está faltando autonomia e pessoas capacitadas, com eficiência no que se propõem a fazer”.

Se prefeito, ele disse que vai avaliar o quadro da Prefeitura “para não criar nenhum tipo de desiquilíbrio com relação a pessoal”.

