Estudo brasileiro diz que aroma de café pode reduzir vício em cigarro. Você concorda? - TV Jangadeiro

Um estudo preliminar de pesquisadores brasileiros com 60 fumantes determinou que o aroma do café pode ajudar a reduzir o vício do tabagismo. Entre os participantes, metade dos que sentiram o aroma não fumaram.

Os pesquisadores do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (IDOR) descobriram, em 2014, que a fragrância do café ativa uma região específica no cérebro, que faz parte do sistema de recompensas, em especial o “núcleo acumbens”, estrutura cerebral ativada também com substâncias psicoativas, como a cocaína.

Como o café ativou intensamente essa região do cérebro, os pesquisadores decidiram utilizar o aroma do café para substituir a vontade de fumar dos participantes de um segundo ensaio clínico pequeno, feito com 16 fumantes, em 2016. Esse ensaio serviu de base para o estudo mais amplo, realizado em 2022, com 60 fumantes.

A pesquisadora do IDOR e diretora científica da Café Consciência, startup de biotecnologia parceira do instituto, Silvia Oigman, informou que da metade dos 60 fumantes expostos à fragrância do aroma do café, 50% fumaram logo depois que ocorreu a intervenção. Entre a outra metade dos participantes, que não inalou a fragrância do café, mas uma fragrância neutra à base de sabão, 73,3% voltaram a fumar.

💬 “Foi um número expressivo, mas não é significativo. Na prática, não houve diferença estatística. Mas é um resultado considerado indicador de potencial dessa abordagem, inclusive porque era um ensaio clínico piloto. A gente estava fazendo um estudo prévio com a fragrância do pó do café. Não é a fragrância final que a gente espera empregar para um paciente de fato”, explicou Silvia.

O projeto final visa a utilizar a fragrância do café para redução do desejo de consumo do tabaco por usuários crônicos.