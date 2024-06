Estudantes são flagrados quebrando banco de praça pública no interior do Ceará - TV Jangadeiro

Estudantes de uma escola no município de Guaraciaba do Norte quebraram o banco de uma praça pública nesta quinta-feira (6). Nas imagens, é possível ver que as crianças se esforçam para danificar o equipamento público.

Outro detalhe que chama atenção é que muitas pessoas filmam a ação, mas não intervém diante da atitude. De acordo com a apuração da Jangadeiro, em contato com o radialista Mateus Cesar, o diretor da escola foi acionado, além do Conselho Tutelar e a secretaria de Educação da cidade.

Ainda segundo as informações, uma reunião com os pais dos estudantes será realizada e o custo para reparação do banco será dividido entre as famílias.

