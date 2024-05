"Estou morta por dentro", diz esposa do vereador assassinado por garçom em restaurante no Ceará - TV Jangadeiro

A esposa do vereador de César Araújo Veras, morto a um golpe de faca por um garçom em um restaurante de Camocim, no Ceará, se pronunciou sobre o ocorrido. Carolina Veras disse estar “morta por dentro”. Ela e uma das filhas do casal presenciaram o atentado, nesse domingo (28).

“Estou em luto por um grande amor, grande companheiro, pai de família, esposo, amigo e profissional exemplar. Só peço a Deus força para eu conseguir segurando firme na mão dos meus filhos e passando força para eles, mesmo eu estando destruída, morta por dentro”, escreveu Carolina nas redes sociais. Ela também agradeceu às mensagens de consolo que tem recebido.

O corpo do político foi sepultado nessa segunda-feira (29). Dezenas de pessoas acompanharam o cortejo até o cemitério. César Veras deixa esposa e três filhos.

O CRIME

Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento mostram o momento em que o suspeito, o garçom Antônio Charlan Rocha Souza, corta o pescoço do vereador logo após sua chegada. Ele ainda lesionou o dono do estabelecimento, Euclides Oliveira, e outro cliente. O político foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, durante audiência de custódia realizada pelo 5º Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito com sede em Sobral, nesta segunda (29).

Segundo o auto de prisão em flagrante, o garçom, que trabalha há 13 anos no estabelecimento, utilizou uma faca da cozinha do restaurante para realizar o crime. Ele conhecia as três vítimas, mas não tinha desavenças com nenhuma delas.

A defesa do homem pediu a instauração de um incidente de insanidade mental para o suspeito.