Esposa de Zé Vaqueiro desabafa sobre criticas a respeito da doença do filho: "Me sinto incapaz" - TV Jangadeiro

Ingra Soares, esposa do cantor, fez um desabafo em suas redes sociais nesta quarta-feira (10/4) sobre os julgamentos que o casal sofre por “seguir a vida” diante da internação do filho Arthur, de 8 meses, que nasceu com a Síndrome de Patau, doença rara que acontece devido a uma malformação congênita do cromossomo 13 e que pode levar à óbito.

“Porque a vida continua e precisamos seguir, trabalhar. A vida cobra isso, e o peso é enorme. Fomos julgados, criticados e humilhados quando nem forças tínhamos para nos defender. Se é que existe defesa sobre isso. Mas o que nos conforta todos os dias é saber que existe um Deus tremendo que nos protege dia e noite, e não deixa a gente desanimar”, afirmou a influenciadora. Ingra diz que reza todos os dias pela recuperação do filho.

“Já se passaram quase 9 meses, dias e noites sem dormir orando (…) Me sinto incapaz todos os dias. Mas precisamos de forças, porque a fé é isso… Nada para Deus é impossível !!! Meus filhos precisam de mim, o meu marido… e eu preciso deles. Somos uma família e Deus só fortaleceu esse laço”, disse.

A famosa revelou ainda que a saúde do filho uniu o casal ainda mais e que vive com medo constante da piora de Arthur. “Ele fica sem sinais vitais e muitas das vezes precisa ser reanimado (a minha cabeça já bloqueou com o barulho de alerta dos aparelhos da UTI). Eu vivo assustada. Até em casa, do nada, eu escuto, vocês acreditam? Aí eu começo a chorar”, disse.

Ingra também agradeceu a parceria do esposo neste momento delicado e agradeceu a Deus por não passar por este desafio sozinha. “Te agradeço, meu bem, por tudo e juntos vamos seguindo, porque Deus proverá e ele conhece os nossos corações… e uma coisa que não somos é fracos, somos fortes e guerreiros meu amor”, finalizou.