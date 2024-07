Esposa de Gusttavo Lima causa polêmica ao mostrar o filho de 7 anos dirigindo um carro - TV Jangadeiro

A esposa do sertanejo publicou em suas redes sociais, um vídeo onde o filho mais velho, de 7 anos, aparece dirigindo um carro, no banco do carona está o caçula com apenas 5 anos, ambos sem cinto de segurança. As imagens chocaram os fãs e seguidores da esposa do cantor, fazendo com que o casal fosse bastante criticado na internet. Ao ser questionada, a assessoria do artista informou apenas que o filho do cantor estava dirigindo na casa onde mora.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que está analisando ovídeo pela Delegacia de Polícia de Bela Vista com base no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Nas imagens publicadas pela modelo na internet, o filho mais novo, Samuel, chega a ficar em pé no assento e colocar a cabeça para fora do teto solar. Andressa escreveu na legenda: “7 ou 18 anos?”, de forma descontraída.