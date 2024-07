Escolas públicas com turno noturno terão investimento federal de mais de R$ 16 milhões - TV Jangadeiro

O Ministério da Educação (MEC) lançou o programa Ensino Médio Mais, que visa oferecer apoio técnico e financeiro para escolas estaduais com pelo menos uma turma de ensino médio noturno presencial. Serão investidos R$ 16,2 milhões ainda este ano.

O objetivo é incentivar a criação de propostas pedagógicas que ajudem a manter os estudantes na escola durante o período noturno. Segundo o MEC, os investimentos federais serão repassados por faixa de matrícula, por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

Com isso, escolas com até 500 matrículas (faixa 1) receberão, cada uma, R$ 5.294,63. Já as com mais de 500 matrículas (faixa 2) receberão, cada unidade, R$ 7.941,55.

“Os recursos financeiros devem ser utilizados exclusivamente para despesas de custeio, como reuniões pedagógicas, encontros formativos, rodas de conversa com estudantes, visitas técnicas, grupos focais e eventos culturais com a comunidade escolar”, detalhou o ministério.

A expectativa é que a iniciativa beneficie mais de três mil escolas, impactando mais de 379 mil alunos do ensino médio noturno presencial. A prioridade será para unidades localizadas em áreas com os menores Índices de Nível Socioeconômico das Escolas de Educação Básica.

“Para participar do programa, secretarias de educação e escolas elegíveis (equipe pedagógica e estudantes) devem elaborar propostas pedagógicas para melhorar seus índices de permanência e possibilitar trajetórias escolares exitosas para todos os alunos”, informou o MEC.

As propostas devem ser elaboradas com foco em ações que garantam o direito à aprendizagem dos estudantes, promovam a equidade no acesso e permanência com trajetórias escolares bem-sucedidas, fortaleçam o regime de colaboração e aprimorem a organização curricular e pedagógica. Tudo isso deve considerar os perfis, necessidades e expectativas dos alunos do ensino médio do turno noturno.