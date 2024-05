Escola pública de Itapajé participa de pesquisa da UNESO

A Escola Estadual de Educação Profissionalizante Adriano Nobre, localizada no município Itapajé, interior do Ceará, a 140 km de Fortaleza, tornou-se a única instituição de ensino do Brasil a ser incluída em uma pesquisa da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) sobre gestão compartilhada.

O estudo, que se estenderá por um ano, investigará a eficácia e os impactos positivos no desenvolvimento escolar dos alunos em uma unidade onde o modelo de gestão é baseado na participação e nas decisões coletivas dos membros.

Previsto para acontecer ao longo de 2024, os resultados da pesquisa devem ser divulgados pela Unesco no início de 2025. Durante o processo, pesquisadores da UNESCO estarão presentes na escola para realizar entrevistas e coletar dados junto à comunidade escolar.

A EEEP Adriano Nobre vem sendo destaque nacional, liderando a lista de melhores notas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) por anos. Em 2021, último ano em que houve a avaliação do Ideb, a escola registrou a melhor avaliação da rede pública estadual do Ceará.

O Governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), parabenizou os professores, estudantes e funcionários da unidade pelo destaque nacional em suas redes sociais. “É um orgulho para o Ceará. Investir em educação é o caminho para transformar a sociedade”, comemorou o governador.

(Foto: Governo do Ceará)