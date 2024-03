Epilepsia: principais causas e o que fazer quando presenciar uma crise - TV Jangadeiro

A epilepsia é uma condição neurológica que afeta pessoas de todas as idades, embora seja mais comum em crianças e idosos. É como se o cérebro parasse de funcionar corretamente por alguns minutos. A epilepsia é causada por diferentes razões.

O Dia Mundial de Conscientização sobre a Epilepsia foi comemorado nesta terça-feira (26). A condição afeta 2% da população brasileira, conforme o Ministério da Saúde.

No cenário global, a epilepsia acomete cerca de 50 milhões de pessoas, tornando-a a condição crônica neurológica mais comum do mundo.

A epilepsia tem causas diversas, mas é principalmente caracterizada pela ocorrência e repetição de crises convulsivas resultantes de uma predisposição do cérebro. É importante saber como se portar diante de uma pessoa tendo crise epiléptica. Entre as principais indicações, está a de nunca colocar a mão na boca do indivíduo.

Apesar de não ser possível prever a convulsão, alguns fatores propiciam o risco para nova crise, como o uso irregular das medicações, privação de sono e uso de drogas recreacionais. Merecem atenção também trabalhos de risco que envolvem altura, eletricidade, maquinário pesado e direção profissional, bem como esportes radicais.