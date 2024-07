Entregador por aplicativo morre após ter pescoço cortado por linha de pipa com cerol - TV Jangadeiro

Um entregador por aplicativo morreu na noite desta sexta-feira (12) após ter o pescoço cortado por linha pipa com cerol. O acidente aconteceu na BR-116, em Fortaleza.

A vítima ainda não foi identificada pois não portava documentos físicos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acredita que os documentos estão no celular.

A equipe de jornalismo da Jangadeiro esteve no local e conversou com os agentes que atenderam a ocorrência. “Ele só teve tempo de parar a moto e sentar no meio-fio. Não conseguiu entrar em contato com ninguém”, relatou o policial rodoviário federal Allan Montenegro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito. A Perícia Forense do Estado do Ceará também está no local.

A pessoa que estava soltando a pipa ainda não foi encontrada.

CRIME:

Soltar pipa com linha de cerol é crime. Cerol é um material fabricado artesanalmente com vidro moído e cola.

A mistura é feita para cortar as outras pipas no céu, como uma espécie de competição. Porém, o material cortante oferece riscos à vida de quem está brincando e das pessoas que passam ao redor.