Entrada Moradia Ceará: veja como vai funcionar programa que dará R$ 20 mil para compra de imóveis - TV Jangadeiro

O programa Entrada Moradia Ceará, do Governo do Estado, que pagará entrada de até R$ 20 mil para a compra de imóveis do “Minha Casa, Minha Vida” (MCMV), foi oficialmente lançado nesta terça-feira (4) pelo governador Elmano de Freitas.

A iniciativa beneficiará os cearenses com renda familiar mensal de até R$ 4.400, público contemplado nas faixas 1 e 2 do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), do Governo Federal. Só podem participar do programa pessoas que morem no Ceará há pelo menos um ano.

O programa é cumulativo com o subsídio do Minha Casa Minha Vida. Todos os empreendimentos listados no programa estadual são cadastrados na Caixa Econômica Federal, conforme os critérios do MCMV.

Cada beneficiado selecionado contará com valor direcionado diretamente à Caixa Econômica para abatimento da verba inicial necessária para a contratação do financiamento habitacional.

O programa também prevê a geração de 40 mil empregos na área da construção civil.

