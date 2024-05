Por que a venda de colete à prova de balas é contrabando?

Você sabia que a compra de coletes à prova de balas não pode ser feita por qualquer pessoa? Para adquirir o equipamento de proteção é necessário cumprir uma série de requisitos. Entre eles, ser uma autoridade policial do Estado.

Mesmo com as exigências, é comum encontrar esse item de proteção comercializado via internet sem obedecer às ordens legais. Entre elas, ter mais de 21 anos, residência fixa, sem antecedentes criminais e aprovação prévia da polícia regional.

Em alguns casos, os criminosos se aproveitam da facilidade da comercialização para ter acesso. Eles também conseguem o item em ações de confronto policial ou em furtos a vigilantes, seguranças e agentes públicos.

📲 Confira mais detalhes com a fala do advogado Daniel Maia.

(Imagem: Getty Images)