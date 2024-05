"Enem dos concursos": provas do Concurso Nacional serão realizadas em 18 de agosto - TV Jangadeiro

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou, nesta quinta-feira (23), a nova data para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), conhecido como o “Enem dos concursos”. As provas, que foram adiadas devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul, serão realizadas agora no dia 18 de agosto.

Inicialmente, as provas estavam marcadas para o dia 5 de maio, mas foram adiadas pelas intensas chuvas que atingiram o estado sulista.

Após o adiamento, o Ministério garantiu que os 18.757 malotes de prova foram checados individualmente por membros da rede de segurança, assegurando que não houve nenhuma violação.

O Ministério da Gestão iniciará um diálogo institucional para garantir os locais de prova, priorizando a manutenção dos locais previamente definidos. No caso do Rio Grande do Sul, haverá um diálogo especial para garantir o acesso dos inscritos no estado.

Os candidatos deverão acessar novamente os cartões de prova a partir do dia 7 de agosto para confirmar se o local foi mantido ou alterado. O documento estará disponível na Área do Candidato, na mesma página da internet onde a inscrição foi realizada. Para acessar, é necessário fazer login com os dados da conta Gov.br.

Mais de 2,1 milhões de pessoas se inscreveram para o concurso, concorrendo a 6.640 vagas em 21 órgãos da administração do governo federal. Um novo cronograma completo será divulgado em breve.