Empresário que apalpou nutricionista em elevador vira réu

A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e tornou réu o empresário Israel Leal Bandeira Neto por importunação sexual contra a nutricionista Larissa Duarte.

Ele foi flagrado por câmeras de segurança apalpando as partes íntimas da vítima no momento em que ela saía do elevador de um prédio comercial, em Fortaleza, em fevereiro deste ano.

O caso ganhou repercussão nacional em março, e outras duas mulheres reconheceram o suspeito e o denunciaram pelo mesmo crime.

O Ministério Público também pediu a prisão preventiva contra o empresário, mas a análise deste pedido ainda não foi concluída.

Nas redes sociais, a nutricionista comemorou a notícia. “Eu espero que no final ele seja condenado. O processo está andando e isso é um grande avanço, não só para mim, mas para essas duas mulheres que foram vítimas dessa mesma pessoa e para todas as mulheres que são obrigadas a passar por essa situação”.

Israel Bandeira Leal Neto foi indiciado por crime contra a dignidade sexual. De acordo com a Polícia Civil, outro inquérito foi instaurado contra o suspeito por importunação sexual contra duas mulheres, ocorrido em 2022.

Os advogados do empresário alegam que ele confundiu Larissa com outra mulher. “O investigado imaginou tratar-se de outra mulher com quem tinha intimidade”, explicam os advogados Bruno Queiroz Oliveira e Maria Jamylle Rodrigues Bezerra, em nota enviada à imprensa.