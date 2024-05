Empresário esfaqueado por garçom volta ao trabalho 1 mês após crime em restaurante - TV Jangadeiro

O dono do restaurante em Camocim, no Ceará, voltou ao trabalho um mês após ter sido esfaqueado pelo garçom do estabelecimento. Euclides Oliveira foi uma das vítimas de Antônio Charlan, funcionário que esfaqueou três pessoas em 28 de abril. Dentre as vítimas estava o vereador Cesar Araújo Veras, que morreu no local.

Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (30), Euclides agradeceu a receptividade dos familiares, amigos e funcionários em seu retorno e expressou gratidão por ainda estar vivo. O empresário também lamentou a morte do amigo, Cesar Veras.

Segundo nota atualizada da Polícia Civil do Ceará, o inquérito do caso foi concluído e remetido ao Poder Judiciário. “A PCCE informa, ainda, que o caso foi concluído com autoria e materialidade acerca do crime e descarta que o crime tenha conotação política. O suspeito da ação segue à disposição da Justiça”, diz a nota.

RELEMBRE O CASO

O garçom buscou um objeto perfurocortante na cozinha e se dirigiu ao salão do estabelecimento, onde cortou o pescoço do vereador César. Em seguida, ele lesionou o dono do estabelecimento e outro cliente, que não foi identificado.

Após o crime, o suspeito tentou fugir, mas foi localizado por equipes da Polícia Militar na saída de Camocim, no bairro Tijuca. Ele teve a prisão em flagrante convertida em preventiva durante audiência realizada no dia 29 de abril.

Em maio, o delegado responsável pelo caso solicitou a quebra de sigilo dos dados de Charlan e mobilizou buscas na casa do suspeito, a fim de encontrar evidências.

No local, foi encontrada uma carta deixada pelo garçom, contendo indícios de que outras pessoas próximas a ele se sentiam incomodadas e revoltadas com sua presença. No texto, Charlan menciona frases como “o brilho incomoda porque ele revela as sombras”.