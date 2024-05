Elmano troca Samuel Elânio da SSPDS e Del. Roberto Sá assume

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou uma mudança no comando da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS). O delegado da Polícia Federal, Roberto Sá, assumirá o cargo anteriormente ocupado pelo delegado Samuel Elânio.

Conforme o anúncio feito nesta segunda-feira (27), Roberto Sá atuava na Secretaria da Segurança Pública do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, além de ser subsecretário de Planejamento e Integração Operacional no Rio de Janeiro.

“Desejo muito sucesso ao novo secretário Roberto Sá na missão de enfrentar fortemente a criminalidade e proteger os mais de nove milhões de cearenses”, disse Elmano na legenda da publicação.

O governador agradeceu a atuação de Samuel Elânio à frente da SSPDS. “Agradeço pela dedicação e trabalho realizado”, disse Elmano.

A mudança na Secretaria surge após críticas à atuação de Samuel Elânio frente à onda de violência no Ceará. Em sua última polêmica, o ex-secretário considerou “razoável” o número de homicídios no estado.

“Estamos falando de um aumento considerando reduções em cima de reduções. Obviamente, se tivermos um homicídio hoje e amanhã tivermos dois, aumentamos 100%. Mas, comparado com todo o período, um período bem maior do que esse, nós ainda estamos com um número razoável. Mas sabemos que devemos melhorar e vamos melhorar”, declarou ao Jornal O Povo.