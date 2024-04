Elmano critica Enel, cita falta de energia em escolas e UTIs e diz que Companhia precisa melhorar - TV Jangadeiro

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), solicitou que o Ministério de Minas e Energia tome providências contra o serviço prestado pela Enel, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica no estado.

O político esteve reunido com o titular da pasta, Alexandre Silveira, nesta quarta-feira (10), em Brasília. Na ocasião, o gestor estadual apresentou informações da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a Companhia por supostas irregularidades e abusos.

“Não temos mais como aceitar o nível de prestação de serviço da Enel ao povo do Ceará. São empresários que fecham seus negócios por falta de eletricidade. Bairros estão sem energia. Eu termino escolas, mas não consigo abri-las porque não tem energia. Postos de saúde estão sem funcionar porque não tem energia. Leitos de UTI neonatal ficaram esperando ligação de energia”, comentou em publicação nas redes sociais.

Na próxima terça-feira (16), o Governo Federal, uma equipe técnica do Governo do Ceará e deputados estaduais que participam da CPI vão debater quais melhorias a empresa deve apresentar.

Além do Ceará, a Enel é responsável pela distribuição de energia elétrica em São Paulo e no Rio de Janeiro. No estado, inclusive, a Companhia é líder em reclamações no Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon) desde 2020.

Em nota, a Enel reforçou que investiu R$ 6,7 bilhões nos últimos seis anos.“A mudança de gestão, reforça ainda mais o compromisso com o Ceará. O plano estratégico prevê investimentos substanciais para os próximos anos e tem o objetivo de melhorar a resiliência do sistema elétrico, perante às agressividades climáticas”.

RELEMBRE:

O Ministério de Minas e Energia estuda a possibilidade de cancelar o contrato da Enel em São Paulo após a companhia apresentar falhas na prestação de serviços. A pasta determinou que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) abra um processo administrativo para investigar a empresa.