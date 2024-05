Elmano anuncia que presidente Lula visitará o Ceará em junho - TV Jangadeiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve fazer sua terceira visita ao Ceará no dia 20 e/ou 21 de junho, conforme anunciou o governador Elmano de Freitas. O presidente deve cumprir agenda na Região do Cariri.

“Organizem um pouquinho o tempo de vocês, porque dia 20 ou 21 do próximo mês chega ao Cariri o ministro Camilo e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para anunciar mais conquistas e melhorias para o povo do Cariri”, disse Elmano durante evento de entrega do Parque da Cidade de Barbalha, nessa quarta-feira (29).

Lula visitou o Ceará duas vezes este ano. A primeira vez foi em janeiro, para inauguração da pedra fundamental do Instituto Tecnológio da Aeronaútica (ITA) na Base Aérea de Fortaleza.

Em abril, o presidente esteve na cerimônia de assinatura da ordem de serviço de obras do ramal do Salgado, em Iguatu. Na ocasião, ele também visitou as obras da ferrovia Transnordestina.

A agenda oficial de junho do presidente ainda não foi divulgada pela Presidência da República.