Educador fisico acusado de matar a esposa a facadas na frente do filho alega insanidade mental - TV Jangadeiro

O educador físico Antônio Márcio Ribeiro Parente e Silva, de 49 anos, réu por matar a esposa, Cristiane Lameu e Silva, de 45 anos, a golpes de faca em Fortaleza, teve o julgamento adiado nessa quarta-feira (15). A defesa do acusado pediu a suspensão para o réu ter o laudo de insanidade mental avaliado.

“Diante da liminar deferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, suspendendo a Sessão de Julgamento designada para o dia 22/05/2024 até a conclusão do incidente de insanidade mental, à Secretaria para retirar o feito de pauta”, diz despacho do Poder Judiciário.

A liminar justifica que não há tempo suficiente entre a avaliação do laudo de insanidade mental e o julgamento, que ocorreria no próximo dia 22. O processo criminal do caso estará suspenso até a conclusão.

RELEMBRE O CASO

O feminicídio aconteceu no dia 31 de janeiro deste ano, na frente do filho do casal, de 11 anos, na residência da família, no bairro Luciano Cavalcante. O Juízo da 3ª Vara do Júri de Fortaleza recebeu denúncia do Ministério Público do Ceará no dia 6 de fevereiro.