Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça sofre acidente de carro em São Paulo - TV Jangadeiro

A mãe da cantora Marília Mendonça, dona Ruth Dias, sofreu um grave acidente de carro na madrugada desta quarta-feira (5/6), em São Paulo, junto ao seu marido, Deyvid Fabrício, que estava no volante. Um caminhão avançou o sinal de trânsito e colidiu com os dois. Já que ela não anda de avião, a mesma e o marido foram de carro de Goiânia à São Paulo para comprarem roupas em lojas do Brás. A influenciadora vai abrir uma loja de roupas plus size onde mora.

A volta para casa, portanto, também será de carro, que já foi alugado. Infelizmente a famosa está com as costelas fraturadas e doendo, mas não foi internada e já está à caminho de casa.O carro ficou com a frente completamente destruída, assim como o caminhão. Imagens mostram também que o airbag foi ativado e o resto do veículo quase não teve danos. “Estou bem, foi um grande susto mas graças a Deus. Deus estava presente como sempre na nossa vida”, relatou.