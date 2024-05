Dois PMs têm armas roubadas por grupo criminoso em Cascavel - TV Jangadeiro

Dois policiais militares tiveram armas de fogo e outros objetos roubados por um grupo de criminosos na Estrada do João Lino, em Cascavel, interior do Ceará, na noite desta sexta-feira (24). Um dos suspeitos já foi capturado em Fortaleza, e a polícia continua à procura dos outros envolvidos.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), os policiais trafegavam em uma motocicleta quando foram forçados a parar devido a um defeito técnico. Nesse momento, foram surpreendidos pelo grupo criminoso, que roubou duas pistolas com carregadores e munições, além dos celulares das vítimas.

Ainda na sexta-feira, a PMCE prendeu um homem de 38 anos no bairro Planalto Ayrton Senna, após ele ser flagrado em posse de um dos celulares roubados. Ele foi apresentado no 13º Distrito Policial.

O suspeito, encontrado na Rua Marcelo, já possuía um extenso histórico criminal, incluindo furto qualificado (arrombamento), furto simples, tentativa de furto, roubo (três vezes), dano (duas vezes), sequestro, cárcere privado e receptação.

“Diligências estão sendo realizadas para identificar e localizar os demais envolvidos na ação criminosa”, concluiu a nota da PMCE.

(Foto: SSPDS)