Dois homens são decapitados em via pública em Itaitinga - TV Jangadeiro

Dois homens, cujas identidades não foram reveladas, foram encontrados sem vida e decapitados neste domingo (28) no bairro Angorá, localizado no município de Itaitinga, no Ceará. A polícia investiga o caso de duplo homicídio.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará informou que “as vítimas foram mortas por disparos de arma de fogo, em uma via pública”.

Segundo relatos de moradores locais, os homens estariam envolvidos em supostos assaltos na região. Durante uma tentativa de fuga, eles se envolveram em um acidente de moto, sendo capturados, mortos e decapitados. Os autores do duplo homicídio não foram identificados.

A Polícia Militar do Ceará, Perícia Forense do Estado do Ceará e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil foram acionados para o local da ocorrência, que segue em andamento da investigação.