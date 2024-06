Dia Mundial Sem Tabaco alerta para uso de cigarros.

A tendência crescente do uso de cigarros eletrônicos entre crianças e adolescentes está gerando preocupações na Organização Mundial da Saúde (OMS). De acordo com a OMS, o uso frequente dos “vapes” está levando os jovens a iniciar o tabagismo cada vez mais cedo.

Os cigarros eletrônicos, com sua aparência tecnológica e atrativa, tornaram-se populares entre os jovens, sendo amplamente comercializados e utilizados.

Em resposta, o tema do Dia Mundial Sem Tabaco 2024, desta sexta-feira (31), é “Proteção das Crianças Contra a Interferência da Indústria do Tabaco”. A campanha foi lançada pelo Ministério da Saúde (MS) e pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA) na quarta-feira (29).

“Por meio de uma linguagem jovem, a campanha visa a promover uma mudança de comportamento, além de proteger as novas gerações dos perigos do uso do tabaco, alertando sobre as táticas da indústria para atrair crianças e adolescentes, com interesse em garantir e ampliar seu mercado consumidor”, informou o MS.

Em 2009, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu uma resolução proibindo a comercialização, fabricação e publicidade de cigarros eletrônicos no Brasil. Em abril deste ano, a Anvisa revisou a legislação, expandindo a proibição para incluir a fabricação, importação, comercialização, distribuição, armazenamento, transporte e propaganda de dispositivos eletrônicos para fumar.

Segundo o MS, o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, implementado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), tem sido fundamental na redução do número de fumantes e, consequentemente, do número de mortes associadas ao tabagismo.

Essa redução é resultado de iniciativas, como ações educativas, apoio ao tratamento da dependência de nicotina, promoção de ambientes livres de fumaça, inclusão de advertências nas embalagens de produtos de tabaco e a proibição de propaganda e promoção desses produtos.

(Foto: Getty Images)