Dia Livre de Impostos acontece nesta quinta, com descontos de até 70% em shoppings e lojas de rua - TV Jangadeiro

Nesta quinta-feira (6) acontece a 18ª edição do Dia Livre de Impostos, uma ação em que lojas oferecem seus produtos e serviços com descontos de até 70%. Participam dessa edição os shoppings RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy, Shopping Eusébio, além de diversas lojas de rua.

Este ano, cerca de 245 estabelecimentos em Fortaleza estão participando do evento. Os consumidores podem aproveitar descontos de até 70%. Entre os itens ofertados estão perfumes, vestuário, móveis, eletrodomésticos, acessórios, alimentos e serviços de estética.

Organizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem), a iniciativa também tem o objetivo de conscientizar a população sobre a alta carga tributária e os gastos públicos no setor comercial.

Guilherme Colares, presidente da CDL Jovem de Fortaleza, espera grande adesão ao evento e destaca a importância de diálogo aberto sobre a necessidade de reformas para tornar o sistema tributário mais transparente e eficiente.

“A ação é uma oportunidade para as pessoas entenderem a questão dos altos impostos, aproveitarem os descontos e ficarem atentas à situação econômica do país”.

A lista completa dos estabelecimentos participantes está disponível nas redes sociais da CDL Jovem Fortaleza.

