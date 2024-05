Detergente Ypê tem lotes suspensos pela Anvisa por risco microbiológico - TV Jangadeiro

O detergente da marca Ypê teve sua comercialização, distribuição e uso suspensos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em mais de 360 lotes.

Foram identificados desvios em análises de monitoramento de parâmetros de produção, apresentando potencial risco de contaminação microbiológica.

A notificação foi feita em detergentes de tais aromas: neutro, maçã, limão, capim-limão, coco e clear care. A suspensão abrange todas as versões do produto fabricadas em julho, agosto, setembro, novembro e dezembro de 2022 com o número de lote final 1 e 3. A decisão da Anvisa foi tomada após a empresa comunicar um recolhimento voluntário do produto.