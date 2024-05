Desenrola Fies: prazo de renegociação de dívidas é prorrogado até 31 de agosto - TV Jangadeiro

O prazo para adesão ao Desenrola Fies, que permite a renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), terminaria nesta sexta-feira (31). No entanto, devido à tragédia climática no Rio Grande do Sul, o prazo foi estendido até 31 de agosto.

O Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil anunciou na quarta-feira (29) que a baixa adesão e a situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul motivaram a prorrogação do prazo.

“Pedidos de prorrogação foram feitos por estudantes que perderam documentos e bens devido ao alagamento de suas casas”, informou o comitê.

O programa “Desenrola Fies” permite que estudantes que assinaram contratos de financiamento até 2017 e que ainda tenham débitos até 30 de junho de 2023 renegociem suas mensalidades do curso superior, com descontos de até 99%.

Para participar, os estudantes devem entrar em contato com a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil para explorar as opções de negociação. Também é possível fazer simulações virtuais do novo contrato.

Estudantes com zero dia de atraso também têm a oportunidade de 12% de desconto no valor total, para pagamento somente à vista.

💰 SE LIGA NOS DESCONTOS

1. Contratos vencidos e não pagos há mais de 90 dias, em 30/06/2023:

– Desconto de 100% nos juros e de 12% no valor principal, para pagamento à vista.

– Parcelamento em até 150 vezes, com abatimento total dos juros e das multas.

2. Contratos vencidos e não pagos há mais de 1 ano, em 30/06/2023, de alunos cadastrados no CadÚnico ou que tenham sido beneficiários do auxílio emergencial 2021:

– Desconto de 92% no valor total da dívida.

– Abatimento de 99%, caso a última prestação devida esteja com mais de 5 anos de atraso.

3. Contratos vencidos e não pagos há mais de 1 ano, em 30/06/2023, de alunos fora do CadÚnico e do auxílio emergencial:

– Desconto de 77% na dívida consolidada.