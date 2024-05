Desenrola Brasil prazo para renegociar dívidas encerra na segunda

Pessoas com dívidas de até R$ 20 mil e que ganhem até dois salários mínimos ou sejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) têm até esta segunda-feira (20) para renegociarem dívidas pelo Desenrola Brasil.

Faixa 1 do programa, iniciada em outubro de 2023, engloba dívidas que tenham sido negativadas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022 e não podem ultrapassar o valor atualizado de R$ 20 mil cada (valor de cada dívida antes dos descontos do Desenrola).

Por meio do programa, os inadimplentes têm acesso a descontos de, em média, 83% sobre o valor das dívidas. Em algumas situações, o abatimento pode ultrapassar 96% do valor devido.

Os pagamentos podem ser feitos à vista ou parcelados, sem entrada e em até 60 meses. Para participar, acesse: desenrola.gov.br.

De acordo com o Ministério da Fazenda, mais de 14 milhões de pessoas já haviam renegociado débitos que somam cerca de R$ 51,7 bilhões.

(Foto: Reprodução)