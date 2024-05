Deputada cearense quer conceder título de cidadão brasileiro a Elon Musk

A deputada federal cearense Dayany Bittencourt (União) protocolou um projeto de resolução na Câmara dos Deputados para conceder o título de cidadão honorário da República Federativa do Brasil ao bilionário Elon Musk.

Na preposição, a parlamentar justifica a iniciativa como reconhecimento às ações benéficas de Elon Musk ao Brasil, como “melhoria da democracia” e a “promoção da liberdade de expressão”, além de citar doações ao Rio Grande do Sul.

“A presente proposição visa conferir ao Sr. Elon Reeve Musk o título de cidadão honorário da República Federativa do Brasil em reconhecimento às suas recentes ações em benefício da população brasileira em diversas esferas, incluindo a melhoria da democracia, a promoção da liberdade de expressão, bem como suas contribuições sociais e humanitárias, exemplificado pelo envio de auxílio à população do Rio Grande do Sul após a histórica enchente”, diz o texto.

Natural da África do Sul, Musk é o fundador, CEO e CTO da SpaceX; CEO da Tesla, Inc.; vice-presidente da OpenAI; fundador e CEO da Neuralink; cofundador e presidente da SolarCity; e proprietário do X, antigo Twitter. Sua fortuna é avaliada em quase U$ 200 bilhões.

Recentemente, o bilionário protagonizou embates com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

O ministro incluiu Elon Musk no inquérito que investiga o uso de milícias digitais para disseminar notícias falsas no país após o empresário norte-americano ameaçar não seguir as determinações do Supremo para remover postagens consideradas ilegais no X. Para o bilionário, as ordens são uma forma de “censura”.