Demolição do Edifício São Pedro é concluída; terreno deve ser limpo até o final de junho - TV Jangadeiro

O processo de demolição do Edifício São Pedro, na Praia de Iracema, em Fortaleza, foi concluído. Agora, será feita a limpeza de entulhos e desobstrução das vias. Segundo a Secretaria Municipal da Infraestrutura de Fortaleza (Seinf), a obra será totalmente finalizada até o final de junho.

“Agora, estamos levando esse material para a usina de reciclagem, para poder aproveitá-lo. Parte do material, inclusive, já está sendo direcionada para algumas obras da Prefeitura”, destacou o titular da Seinf, Samuel Dias, em entrevista à rádio Jangadeiro BandNews FM 101.7 nesta segunda-feira (20). Segundo o secretário, ainda está prevista a pavimentação em frente ao terreno.

O anunciar a demolição, em março deste ano, o prefeito José Sarto explicou que a decisão foi tomada devido ao alto risco de desabamento e à inviabilidade de sua restauração.

A obra custou cerca de R$ 1,7 milhão para a Prefeitura de Fortaleza. Os proprietários devem ressarcir o valor à gestão

municipal. “O terreno continua sendo propriedade do condomínio, que era dono do prédio. Estamos cobrando do condomínio o valor relativo aos custos dessa demolição”, afirmou Samuel Dias.

Após a demolição, o terreno volta para iniciativa privada sem um futuro definido.